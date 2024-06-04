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新品✨ グレースコンチネンタル カットワークカシュクールブラウス
商品番号 K48729009159
商品名

新品✨ グレースコンチネンタル カットワークカシュクールブラウス
ブランド名 グレースコンチネンタル
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(^_^)♡こちらの商品に関しての詳細は下記をご参照ください。質問やお値下げ交渉などお気軽にコメントください^^GRACECONTINENTALのカットワークカシュクールブラウスです。定価36,300円、完売品となっております。シーズンスタイルに華やかなムードをプラスしてくれるカットワークを入れたブラウス。刺繍スカラップやボリューム感溢れる袖のシルエットがフェミニンなニュアンスを演出してくれます。カシュクールデザインは顔まわりをすっきりと見せ、程よい抜け感を演出。コーディネートにメリハリをつける大きなウエストリボンもポイントです。◉サイズ：36◉カラー：サックスブルー◉実寸着丈　58cm身幅　52cm裄丈　79cm◉状態：タグ付きの新品未使用品です。他にも出品しています☺︎→#ちみのシャツブラウスコレクション0057/08120095/0909'
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