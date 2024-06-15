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shinzone レトロフラワーセットアップ 34
商品番号 Q90856738859
商品名

shinzone レトロフラワーセットアップ 34
ブランド名 シンゾーン
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前にshinzoneで購入しました。何度か着用し、その都度自宅で洗濯しています。中古にご理解のある方にお譲りします。⚪︎スカート　ウエスト平置き：33cm　丈：78cmスカートの着脱は後ろファスナーです。ポケットがついています。　　#shinzone#セットアップ#レトロ
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