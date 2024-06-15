shinzone レトロフラワーセットアップ 34

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商品詳細
数年前にshinzoneで購入しました。何度か着用し、その都度自宅で洗濯しています。中古にご理解のある方にお譲りします。⚪︎スカート ウエスト平置き：33cm 丈：78cmスカートの着脱は後ろファスナーです。ポケットがついています。 #shinzone#セットアップ#レトロ
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