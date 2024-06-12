フラッティス 分け目カバーウィッグ ナチュラルブラック ヘアピース 人毛100

カラー...ブラックウィッグ長さ...ミディアムフラッティスの分け目カバーウィッグです！人毛100%のヘアピースです！色はナチュラルブラックで長さは元々ロングのものをミディアム？ぐらいにカットしました。前髪を分けて使いたかったので際のところをペンで少し黒く塗っています。毛量が多めなので私は試着のみです。多少白髪が混じっているので気になる方はカットして下さい。ウィッグスタンドは付きません。ピンが元々2個だったのを3個につけ直しています。



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