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フラッティス 分け目カバーウィッグ ナチュラルブラック ヘアピース 人毛100
商品番号 T85664931253
商品名

フラッティス 分け目カバーウィッグ ナチュラルブラック ヘアピース 人毛100
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 16,368 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラックウィッグ長さ...ミディアムフラッティスの分け目カバーウィッグです！人毛100%のヘアピースです！色はナチュラルブラックで長さは元々ロングのものをミディアム？ぐらいにカットしました。前髪を分けて使いたかったので際のところをペンで少し黒く塗っています。毛量が多めなので私は試着のみです。多少白髪が混じっているので気になる方はカットして下さい。ウィッグスタンドは付きません。ピンが元々2個だったのを3個につけ直しています。
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