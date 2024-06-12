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[正規品] COACH / バッグ
商品番号 G79274596124
商品名

[正規品] COACH / バッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前、店舗にて購入したバッグですが使用する機会がないため、出品します!୨୧ほとんど使用していないので、状態はかなり綺麗です!♥ピンク♥数ヶ月使用・目立つキズや汚れなどなく、比較的綺麗な状態かと思います!中古品ですのでご了承ください!・気になる点はコメントください!・即購入OKです!#ブランドバッグ#正規品バッグ#コーチ#コーチバッグ#ショルダーバッグ#ミニバッグ#snidel#スナイデル#フルラ#ジルスチュアート#ジルバイ#スナイデル#ココディール
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