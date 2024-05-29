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【新品】マイケル・コースバッグ
商品番号 Q24087697891
商品名

【新品】マイケル・コースバッグ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 7,104 円
在庫状況 あり

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商品詳細

くすみピンク色のバッグです。取り外しできるショルダーベルトが付いているので斜めかけも出来ます。中のファスナー付きのポケットは更に4つのポケットとキーストラップが付いています。底は鋲が付いているので丈夫で痛みにくいです。購入後未使用のまま使う機会が無くなってしまったので出品します。自宅保管、素人検品の為見落としがあるといけないので完璧を望む方のご購入はご遠慮下さい。#マイケル・コース#MICHAELKORS#新品#プレゼント#卒業#入学祝い#就職祝#誕生日#値下げ#クリスマス#母の日プレゼント
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