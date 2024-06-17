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新品未使用　レディース　ショルダーバッグ　牛革　花柄
商品番号 V76860216903
商品名

新品未使用　レディース　ショルダーバッグ　牛革　花柄
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。　値下げ不可色:銀、シルバー材質:牛革サイズ:横22cm、縦15cm、まち8cm商品は、主に海外から仕入れておりますので、神経質な方はご遠慮ください。細かな傷などある場合もございます。即購入OK他にもスカート、ワンピース、かばん、キーホルダー、ヘアゴム、財布、スカーフ、服、靴、ブローチを出品しておりますので宜しければご覧くださいませ(*^^*)#バック#レディースバック#ハンドバッグ#ショルダーバック#キラキラ#花柄#牛革
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