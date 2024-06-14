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RCAケーブル付き MASSIVE モノラルパワーアンプ
商品番号 E18120618905
商品名

RCAケーブル付き MASSIVE モノラルパワーアンプ
ブランド名 マッシブ
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RCAケーブル付きMASSIVEモノラルパワーアンプ　OE-M15最近までお店で使われていました。状態は目立った傷や汚れはありませんが、写真でのご判断をお願いします。本体と電源コード、RCAケーブル付属です。BGMとマイク放送を要する、小型〜中型店舗、施設などに最適な15Wモノラルアンプです。最大出力:15W(Lo)/15W(Hi)出力負荷インピーダンス:3〜16Ω(Lo)650Ω(100V)(Hi)電源電圧：AC100V50/60Hz消費電力：25W外形寸法（W×H×D）：250×67.5×185mm2.6kg#あんぷ#ぱわーあんぷ#パワーアンプ#アンプ#まっしぶ#マッシブ#OEM#OE-M
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