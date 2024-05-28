Navajo ナバホ　Johnathan Nez インディアンジュエリー



【134mm】9mm幅 ナバホシルバーバングル By Johnathan Nez - インディアンジュエリー専門店 Sandia



インディアンジュエリー スタンプワークバングル Jonathan Nez ジョナサンネズ ナバホ族【値下げ】



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ピュアドール / ジョナサン・ネズ(Johnathan Nez)



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INDIAN JEWELRY / Bangle / Johnathan Nez (NAVAJO) - Select Shop Sunday



ピュアドール / 内周:164mm Johnathan Nez(ジョナサン・ネズ)お ...



Indian Jewelry(インディアンジュエリー)/ NEZ SANCHEZ BANGLE | Blue ...



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Johnathan Nez ジョナサン・ネズ インディアンジュエリー シルバー ...



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⭐️お値下げについて⭐️大変申し訳御座いません。こちらの作品は妻のコレクションで、お値下げはしない事になりました。何度かお値下げをさせていただきましたが、今後は一切お値下げをしませんので、予めご了承くださいませ。◆部族:navajo/ナバホ族◆製作者:JohnathanNez/ジョナサン・ネズ◆ホールマーク:有り◆材質:STERLING\u002614k◆サイズ:最大長さ約30〜32㎝(スリット含まず)◆サイズ:スリット約7㎝◆重さ：約30,8gなお、素人による採寸ですので、多少の誤差はあるかと思います。アジアンインディアンジュエリーネイティヴアクセサリーナバホホピズニチョーカーシルバーゴールド14kカラー···シルバーカラー···ゴールド材質···シルバー材質···ゴールド