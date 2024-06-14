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美品、リザードンhr
商品番号 B72033865962
商品名

美品、リザードンhr
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入⭕リザードンhr暗所にて大切に保管しておりました。素人目で美品となりますがトラブル防止のため一律プレイ用でお願いします。神経質な方はご購入をお控え下さい。すり替え防止のため、購入後の返品やキャンセルは遠慮願います。写真で納得された方のみ購入お願いしたします。追加希望ございましたらコメントにてお願いいたします。商品はスリーブとローダーに入れて濡れ対策をして発送致します。よろしくお願い致します！ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...HRボックスパックシングル...シングルレアリティ...HR種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...HR
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