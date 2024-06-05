★新品★半袖ブラウス１０枚

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カラー···ホワイト９枚、薄ピンク１枚お仕事用で、コレクションしていましたが、半袖を着る機会が、なくなってしまったため、出品致します。全て新品未使用ですが、タンスに畳んでしまっていたため畳じわが、ついています。一度お洗濯をして着用をお勧めします。まとめてダンボールに詰めての郵送となりますのでよろしくお願い致します^_^