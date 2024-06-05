H335-K◆良品 theory luxe セオリーリュクス フレンチスリーブ

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アクセスありがとうございます。こちらはセオリーリュクスのフレンチスリーブニットトップスです。状態：特筆するダメージ無く、全体的に状態は良いかと思います。まだまだご愛用いただけます。COLOR：ブラックSIZE：38素材：レーヨン74%ナイロン25%ポリウレタン1%裄丈：約36cm身幅：約56cm着丈：約68cmH335-K☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆商品は基本的に全て中古品となりますことをご了承下さい。こちらの過失によるダメージ、汚れなどの見落とし以外でのお客様ご都合による返品、キャンセルはお受け致しておりません。一部、代理店表記などの入っていない商品もありますが、確実に正規品ですのでご安心ください。万が一、偽物と判明した場合は全額返金させて頂きます。一部、新品/未使用品表記することがございますが、一旦は一般の方の手に渡っています事をご了承ください。・極端に神経質な方や、未使用品、中古品に対しご理解頂けない方は、実際に商品を手に取ってご覧頂ける、正規取扱店、ショップでのご購入をおすすめ致します。また詳細サイズにおきまして多少の誤差はご了承くださいませ。迅速、丁寧な対応を心掛けて参りますの何卒宜しくお願い致します。☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆