alice + olivia アリスアンドオリビア シャツ 動物 アニマル

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ご覧頂きありがとうございます！◯ブランドalice+olivia◯カテゴリー ブラウス◯サイズ XS肩幅:36.5身幅:45袖丈:16総丈:56.5※素人採寸となりますので多少の誤差はご了承ください。◯カラー黒 ブラック◯状態 目立った傷や汚れはありません。※他サイトにも出品しているので、売り切れの際はご容赦ください。1