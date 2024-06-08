新品未使用！ペルビアンコットンTシャツ

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新品未使用。今季完売アーバンリサーチペルビアンコットンTシャツ【URBANRESEARCH夏のベストセラー!累計販売4万枚超えの名品Tシャツが今年も登場】2015年からほぼデザインを変えず、毎年多くの皆様にご好評頂いている不動のベストセラー!トレンドや時代が変わっても長く愛される定番デザインとさらりと肌を滑るような滑らかな着心地が人気の所以◎毎年トレンドに合わせた新鮮なカラー展開にてご用意している為、リピーター様や色違いでのご購入も大変多いアイテムです。今年は定番のBLACK、WHITE、TAUPEに加え、ORANGEとPRLGREENと夏らしい差し色が新たに登場!カジュアル過ぎない上品な見え感で、シーンを問わず夏場に大変重宝します。POINT・ボトムスを選ばないすっきりとしたサイズ感・程よくツヤ感のある上質なコットン素材COORDINATE柄物やカラーアイテム、春夏シーズンに着たいリネン素材とも相性抜群。アイテム問わずコーディネート可能な万能Tシャツです。カラー···ブラウン