バーバリー　ノバチェック　新品タグ付　イングランド　パフスリーブ　パフショルダー

30000万円から値下げ中です。これ以上の値引きはできません。新品タグ付カラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···チェック季節感···春、夏、秋素材 コットンサイズ表記 XL着丈60肩幅36脇下身幅47裾幅48袖丈13購入後に使用していない為出品致しました。購入した時のままになっておりますので綺麗に保管できております。



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