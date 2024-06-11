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ロベルタ ディ カメリーノ ハンドバッグ ミニバッグ ミニ 小さめ ロゴ ベロア
商品番号 Y72060868749
商品名

ロベルタ ディ カメリーノ ハンドバッグ ミニバッグ ミニ 小さめ ロゴ ベロア
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 6,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロベルタディカメリーノハンドバッグミニバッグミニ小さめロゴベロアマルチカラーゴールド金具ブランドROBERTADICAMERINOロベルタディカメリーノ商品名ハンドバッグ商品番号‐カラーマルチカラーサイズ横　28.5cm　縦　15cm　奥行　8cm　　素材ベロア付属品-ランクBランクコメント【外面：コバスレ・金具キズ(小)　中面：スレ・薄汚れ(写真参照)】管理番号0329-b2158y※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます
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