ロベルタ ディ カメリーノ ハンドバッグ ミニバッグ ミニ 小さめ ロゴ ベロア

ロベルタディカメリーノハンドバッグミニバッグミニ小さめロゴベロアマルチカラーゴールド金具ブランドROBERTADICAMERINOロベルタディカメリーノ商品名ハンドバッグ商品番号‐カラーマルチカラーサイズ横 28.5cm 縦 15cm 奥行 8cm 素材ベロア付属品-ランクBランクコメント【外面：コバスレ・金具キズ(小) 中面：スレ・薄汚れ(写真参照)】管理番号0329-b2158y※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます



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