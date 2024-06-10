ルイヴィトン　ポルトフォイユ　サラ　フューシャ

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ルイヴィトン ポルトフォイユ サラフューシャです新しいお財布を購入したので出品致します小銭入れは少し汚れありますカード入れお札入れる所はきれいです(^-^)後は画像のとおりですお気軽にコメント下さいませ商品番号確認済ですCAO139まだまだたくさん使えます(^-^)