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ルイヴィトン　ポルトフォイユ　サラ　フューシャ
商品番号 C26881250261
商品名

ルイヴィトン　ポルトフォイユ　サラ　フューシャ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 14,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトン　ポルトフォイユ　サラフューシャです新しいお財布を購入したので出品致します小銭入れは少し汚れありますカード入れお札入れる所はきれいです(^-^)後は画像のとおりですお気軽にコメント下さいませ商品番号確認済ですCAO139まだまだたくさん使えます(^-^)
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