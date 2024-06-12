長財布　クロコダイル　財布

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商品詳細
カラー···ピンク寸法縦約10センチ。横約19センチ。マチ約2.5センチ。カード入れ8枚。中の素材はクロコダイル、牛革。こちらは1枚革を使用しております。上代78.000円☆ご不明な点がございましたらコメントよろしくお願い致します。
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