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中国倣古墨　唐墨（古銭）12丁布匣入り２段
商品番号 V78471362499
商品名

中国倣古墨　唐墨（古銭）12丁布匣入り２段
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 5,428 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用品自宅保管品です。1980年代に購入したものです。よく枯れていると思います。デザインも面白く鑑賞墨としても良いと存じます。この銘柄は最後の1点です。
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