TOCCA　トッカ　5部袖ニット　BEACH PARASOL

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商品詳細
※お値下げ不可発送日はプロフィールを必ずご確認下さい↓出品一覧#toccaきなこサラッとした薄手のお素材でとても着心地いいです。コンパクトな半袖ニットにトレンドのボウタイディテールをあしらい、今年らしい雰囲気に。汎用性の高いアイテムで、トレンドルックを叶えてくれます。素材レーヨン:67%,ナイロン:31%,ポリウレタン:2%
http://narcologia.ru/goods/diamond14258.html
http://narcologia.ru/goods/calling217550.html
http://narcologia.ru/goods/composite818754.html
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