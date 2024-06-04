エヴァンゲリオン　新劇場版　キャリーバッグ　弐号機

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商品詳細
☆コメント無し、即購入ＯＫです!☆【品名】・エヴァンゲリオン キャリーバッグ 弐号機【サイズ】・縦39cm ・横29cm ・マチ19cm（自己採寸）【状態】・中古品です。・ほとんど使用感のない極美品です^-^【備考】・全体にプチプチを巻いて保護し、ラップフィルムで包装した状態で発送いたしますm(__)mその他のバッグ類はコチラから^-^↓↓↓↓#神コロバッグまとめ・専用ページ作成のご要望はトラブルを避ける為、対応しておりません。☆ペット・喫煙者おりません☆※あくまでも一度人の手に渡った中古の商品になりますので、神経質な方はご購入をご遠慮ください。ご理解いただける方のご購入お待ちしておりますm(._.)mエヴァンゲリヲンBANDAIバンダイ50478
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