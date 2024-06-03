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ROJITA　ビジュー　ブラウス
商品番号 H20915215618
商品名

ROJITA　ビジュー　ブラウス
ブランド名 ロジータ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ROJITA　ボリュームスリーブビジュ釦ブラウス（ホワイト）1度着用したものになります。たたんでしまっていました。カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···夏
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