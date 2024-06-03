ZARA】ザラ　UネックTシャツ　フロントプリント　シンプルホワイト

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a2954ご覧いただきありがとうございます♪フォローしていただいた方にお得な割引を行っております♪フォロー割→100円off その他→セールや値引き交渉も致します♡サービスご利用の際はコメントにてお知らせください！詳しくはプロフィールをご覧ください♬☆☆商品説明☆☆♬ ●サイズ：S（平置き採寸）肩幅 42着丈 57身幅 45※素人の採寸となってますので若干の誤差はご了承ください。※保管または梱包でのシワはご容赦下さい。自宅保管のため、細かいホコリなどはご容赦ください。またペットなし、喫煙者なしの環境です(^^)注:汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。また、特に状態に敏感な方のご入札はお控え下さい。光の当たり方によって写真と実物のカラーが多少異なる場合がございますことをご理解の程よろしくお願いいたします。この機会にぜひご利用下さい^^