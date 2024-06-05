M-premierBLACK♡ラッフルフリルボイルブラウス

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カラー BLACKサイズ34バスト92cm着丈55cmアームホール43cm襟ぐり45.2cmキャミソール バスト84.1cm着丈45.7cm2023.6購入2回着用しました。手洗いをしてアイロンもかけました。保管時のシワがありますが、アイロンで綺麗になる素材です。キズ汚れはありません。さらりとした肌触りの軽い着心地が魅力のボイル素材を使用したブラウス。透け感のある素材にたっぷりと施されたラッフルフリルが女性らしく柔らかな印象に仕上げてくれます。胸元はキーネックにする事でシャープさをプラスし、シンプルなパンツに合わせるだけでもエレガントな装いが叶う一着。同系色のキャミソールが付属しているのも嬉しいポイントです。・透け感あり・キャミソールつき・スチーム可能ですが、過度なスチームを当てることにより、水分を多く含んでしまうと縮みや波打ちが発生しやすくなりますのでご注意ください。カラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋