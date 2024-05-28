定番 wjk s/s v tight jersey tee S 灰 半袖Tシャツ

(商品名)wjks/svtightjerseytee直営店で購入した100％本物です。購入価格は8250円ベースの生地には上質なコットン素材を使用。見た目だけではなく意味のあるデザインに落とし込んでいます。一枚でも淡白な印象は無く存在感のある一枚に仕上がっている。襟ぐり、袖、裾に天竺ロールを挟み白Ｔを重ね着したようなレイヤード感を強調。裾、袖のwjk独自のカットオフ仕様により他のカットソーと差を付けています。ｗｊｋらしくタイトなシルエットですので野暮ったくなりません。とても人気のある商品になりますのでご検討宜しくお願い致します。着用者身長175cm60㌔やややせ形T-9-73H(素材)コットン(色)グレー(サイズ)S肩幅41㎝着丈65㎝身幅42㎝(状態)多少使用感御座いますが綺麗な状態です。※元々切りっぱなしのデザインです。※クリーニング済(備考)必ず自己紹介欄を御覧下さい。



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