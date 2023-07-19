『新品未使用タグ付き』 CORDIER 半袖柄プルオーバートップス

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お値下げ致します！4500円→4000円御覧頂き有難う御座います。前、後身ごろには、裏地（白）が付いています。袖は、透け感があります。表地、裏地とも、ポリエステル100%の素材です。当時、22000円位で購入した記憶がありますが、すみません定かではありません。着丈 66cm肩幅 37cm身幅 54cm袖丈 17.5cm袖幅 20cm素人採寸なのでご了承下さい。購入後のキャンセルは受付はしておりませんので画像をご確認下さいませ。新品ですが、自宅での保管を御理解頂いた上でご購入をお願い致します。カラー···ブルー袖丈···半袖季節感···夏