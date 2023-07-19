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『新品未使用タグ付き』 CORDIER 半袖柄プルオーバートップス
商品番号 F51107457403
商品名

『新品未使用タグ付き』 CORDIER 半袖柄プルオーバートップス
ブランド名 コルディア
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げ致します！4500円→4000円御覧頂き有難う御座います。前、後身ごろには、裏地（白）が付いています。袖は、透け感があります。表地、裏地とも、ポリエステル100%の素材です。当時、22000円位で購入した記憶がありますが、すみません定かではありません。着丈　66cm肩幅　37cm身幅　54cm袖丈　17.5cm袖幅　20cm素人採寸なのでご了承下さい。購入後のキャンセルは受付はしておりませんので画像をご確認下さいませ。新品ですが、自宅での保管を御理解頂いた上でご購入をお願い致します。カラー···ブルー袖丈···半袖季節感···夏
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http://narcologia.ru/goods/teaspoonful363351.html
http://narcologia.ru/goods/moisture354469.html
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