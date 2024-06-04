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新品タグ付き　バックリボントップス
商品番号 V31233623162
商品名

新品タグ付き　バックリボントップス
ブランド名 エストネーション
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エストネーションのバックリボンのトップスです。新品未使用タグ付きです。綺麗なピンクカラーです。光沢もありとても綺麗なカラーです。可愛くて購入しましたが、やはりわたしには似合わず着ていないままです。
http://narcologia.ru/goods/manufacture3541.html
http://narcologia.ru/goods/reboot360036.html
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