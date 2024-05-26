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- 【新品未使用タグ付】アニエスベー ノースリーブ コットン シャツ ブラウス
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商品詳細
【ブランド】agnesb.(アニエスベー)ノースリーブコットン【定価】¥10000【サイズ】1(S相当)着丈:55裄丈:12身幅:40裾幅:40【素材】綿100%【商品状態】新品未使用タグ付き【発送】1〜２日以内に発送致します。OPP袋で包み防水性の袋で包んで発送いたします。A-6素材···コットン袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
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