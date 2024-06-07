新品☆ TED BAKER サイズ1 ブラック

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ブラック(お客様のお使いのパソコンモニター画面のお色と、実際のお色が若干違うこともございます。）在庫サイズ；テッドサイズ1（日本の9号くらい）身幅 約43cmウエスト 約36cm着丈 約90cm他のサイズの在庫が確保できる事がございます。もし、他のサイズでお探しの際は、ご注文前にメールを頂きましたら、お探ししてみますので、メッセージを下さい★なを、こちらの商品は流動の早い商品でございます。残りわずかとなっていますのでお早めにどうぞ☆＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋その他、不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ☆商品コメント関税送料込★SALE★完売間近ラスト★TedBaker★Fancesaドレス(97136964)日本でも大人気のTedBaker(テッドベーカー）が入荷いたしました。上品で流行に左右されずに着て頂けるデザインが素敵なワンピース、ドレスです。英国定価：55000円残り数が少ないためすぐに売り切れになりますので、お早目の購入をオススメいたします★☆返品交換についてイメージ違った、サイズが合わないなどのお客様のご都合による返品交換およびご購入後のキャンセルは固くお断りしております。自宅保管する為、皺・少し糸ホツレ・汚れのある場合がございます必ずご納得した上でご購入をお願い致します。※送料無料、格安販売なので環境に配慮しありあわせの資材でのリサイクル・エコロジーコンパクト梱包にご理解了承下さい(ショップ購入のような美しく過剰な大きな梱包ではありません)※注意事項：１）商品により多少の誤差（2～5cm前後）が生じる場合がございます。シューズとバッグなど、測定方法によって1cmほど誤差が生じます。予めご了承くださいませ。２）実物の色に近くなるよう自然光での撮影を基本にしていますが、お部屋の照明、モニター環境等により色味が若干異なる場合がございます。３）海外製造商品により、お受け取りの際に多少のたたみ皺・糸ホツレ・汚れのある場合がございます、予めご了承ください。