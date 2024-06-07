2カラット　ダイヤモンドネックレス

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商品詳細
カラー···ホワイト材質···K18ホワイトゴールドホワイトゴールドのかわいいネックレスです、2カラットあるので存在感バッチリです。
http://narcologia.ru/goods/calling310550.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome136343.html
http://narcologia.ru/goods/enquire77089.html
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