Dロゴ ハンド ショルダー バッグ

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メルカリで購入し2回ほど使用しましたが、使う機会があまりなかったので出品します。早めに売り切りたいため、相場より安めに出品しています！即購入可能です！多少のお値下げも対応します！商品説明は、購入元の方の説明をそのまま掲載させていただきます！↓↓↓↓【商品名】Dロゴハンドバッグ【状態】未使用【カラー】黒【サイズ】高さ 14センチ/横幅 19センチ/奥行き 6センチ外海のセレクトショップで購入した商品です。インポート商品と言うことで購入でお願いします。完璧な正規品をお求めな方はお控えください。一度人の手に渡りました事をご了承頂ける方のみご購入お願いします。※糸のほつれなどがある場合がございます。必ずご了承の上ご購入をお願い致します。diesel1drレザークロスボディバッグ