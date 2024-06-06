mizuiro ind ストライプシャツワンピース

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【商品について】mizuiroindミズイロインドストライプシャツワンピース【サイズ】表記サイズＦ・着丈・・・100cm・肩幅・・・56cm・身幅・・・60cm平置きにて採寸をしております。多少の誤差はご了承下さい。【カラー】ブルー、ホワイト(青と白のストライプ)【素材】コットン【状態】目立った傷や汚れは見当たりません。中古品ですので、気にならない方は是非ご検討ください。【お願い】商品の状態等は可能な限り記載して、写真にも掲載しておりますが、中古品の場合全てをお伝えするのは難しいです。気になる点や画像の追加等ご要望御座いましたらお気軽にコメントください。