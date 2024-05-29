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NIKE AIR JORDAN 11 Jubilee 25.5cm
商品番号 V23621148954
商品名

NIKE AIR JORDAN 11 Jubilee 25.5cm
ブランド名 ジョーダン
特別価格 税込 10,464 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂ありがとうございます。【商品名】NIKEAIRJORDAN11Jubilee25.5cmCT8012-011ブラックパテントジュビリーAJ11SDN【状態】二回のみ着用、クリーニング済みNIKEにて購入。【サイズ】25.5cm当方正規品のみしか扱っておりませんのでご安心して入札ください。注意事項画像のものがすべてです。状態等記載はしておりますが画像での確認もお願いいたします。ご理解頂いた上での入札をお願いします。落札後はノークレーム、ノーリターンでお願いします。個人出品ですが精一杯の対応ができるよう心がけております。その他ご不明な点はご質問ください。よろしくお願いいたします。
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