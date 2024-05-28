Vivienne Westwood ヴィヴィアン クロコ形押し ハンドバッグ

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撮影環境上黒色の、お品など薄く写ってしまいます。ご観覧頂き有難うございます！即決購入歓迎でございます〇⚠️必ずプロフ読んでからご購入お願い致します⚠️#hiroroレディース【商品説明】VivienneWestwoodヴィヴィアンクロコ形押しハンドバッグ【商品状態】新品購入してから複数回程は使用しておりますので、多少使用感等はあると思います。持ち手部分や裏面に黒色の汚れが多少御座います。角スレ有。画像ご確認になってご了承頂ける方のご購入よろしくお願いします。【サイズ】・高さ約21㎝・幅約30㎝・マチ約12㎝・カラー/ピンク※素人採寸ですので多少の誤差あると思います。発送はらくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便どちらかで発送致します。※発送の際は畳んで発送を行いますので、ご了承いただける方のみご購入下さい。レディース、メンズ、キッズ、(ニット、コート、シャツ、カットソー、アウター、パンツ、デニム、スニーカー、パンプス))Sサイズ.M.サイズLサイズなど出品していきますので宜しくお願い致します。#hiroro鞄1