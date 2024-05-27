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バーバリーロンドン ／　ラルフローレン　ポロシャツ
商品番号 A11034953159
商品名

バーバリーロンドン ／　ラルフローレン　ポロシャツ
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーバリーロンドン　ブルーレーベル　38サイズ紺ポロシャツ袖にリボンラルフローレン　紫ホロシャツ　Sサイズアメリカで購入（ポロシャツの色は、タグの写真が一番近いです）どちらも1.2回着たくらいかと思います。結構細身なので、150-160サイズくらいの子供サイズでも大丈夫かと思います綺麗な状態かと思いますが、素人検品、中古品にご理解ある方のみご購入ください。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/response755042.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce129555.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual683946.html

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