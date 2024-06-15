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theory ウォッシャブルブラウス ホワイト
商品番号 D48635548637
商品名

theory ウォッシャブルブラウス ホワイト
ブランド名 セオリー
特別価格 税込 1,961 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地数回着用、30,000円ほどで購入しました。洗濯による生地のほつれが右袖部分にありましたので、拡大画像をご確認ください。着丈は63cmです。
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