トゥモローランド カットソー　ベージュ

お色は上品なベージュです阪急デパートで購入しましたシンプルなので、何にでも合わせやすいです着丈63㎝脇下幅53㎝素人採寸なので、多少の誤差はご了承ください綿70%ポリエステル30%ペット喫煙なしです￼



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