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トゥモローランド カットソー　ベージュ
商品番号 L56291440875
商品名

トゥモローランド カットソー　ベージュ
ブランド名 トゥモローランド
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お色は上品なベージュです阪急デパートで購入しましたシンプルなので、何にでも合わせやすいです着丈63㎝脇下幅53㎝素人採寸なので、多少の誤差はご了承ください綿70%ポリエステル30%ペット喫煙なしです￼
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