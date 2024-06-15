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- トゥモローランド カットソー ベージュ
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商品詳細
お色は上品なベージュです阪急デパートで購入しましたシンプルなので、何にでも合わせやすいです着丈63㎝脇下幅53㎝素人採寸なので、多少の誤差はご了承ください綿70%ポリエステル30%ペット喫煙なしです￼
http://narcologia.ru/goods/stealth354976.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric599445.html
http://narcologia.ru/goods/message989127.html
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