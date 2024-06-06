ホールメッシュトップス　メッシュベスト　メッシュノースリーブ

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ドット型のホールメッシュトップスです。インナー次第で一年中使えます。サイドのマチもありゆったり着れます。下北沢の古着屋さんで、購入しました。裾部分の生地が折れていますが、アイロンで直ります。タンクトップからニット、ワンピースまで重ねて楽しんで頂ける1着です。１枚目の画像とブランドが違うのですが、着用感のイメージの参考までに。メゾンスペシャルのカテゴリーを使用してます。2回程度着用した中古品である事をご理解頂ける方のみ購入をよろしくお願いします。カラー···ピンク袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋、冬ビームスメゾンスペシャル 下北沢 高円寺 原宿 古着屋 ジャンティーク