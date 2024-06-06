新品、未使用品、供箱、タグ付　南部運南堂南部鍋元造　１５型アラレ 南部鉄瓶

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新品、未使用品、供箱、タグ付 南部運南堂南部鍋元造 １５型アラレ南部鉄瓶 南部鉄器 調理器具寸法縦(鉉含む)２０cm幅２０×１８.５cm開口９.５cm重量約２.３ｋｇ素人計測につき、多少の誤差は御容赦下さい商品本体銘は南部とございますが、南部運南堂販売 南部鍋元造の一口 保証いたします南部鉄瓶タグが付属いたします商品内外部のコンディションは、未使用品ですので問題ございません保管品になりますので、細かなチップ傷、赤錆等はあるものとお考えください商品には昔ながらの焼き抜きによる酸化皮膜処理が施されております鉄瓶内部の防錆処理は、琺瑯加工ではございませんので、鉄分補給等、問題なく御使用いただけます実容量も約１.５リットルほどと、使い勝手抜群の一口です鉉は固定式で、しっかりしております御希望の御客様には、簡単な取扱説明書をお付けいたしますお気軽にお申し付け下さい商品のコンディションには個人差がございますので、説明文、画像をよく御覧になって御判断下さい水漏れ、その他難はありません画像には見えない汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます。画像と商品コメントに疑義があった場合は現物である画像を優先いたします少しでも不安や疑問がある場合は、お気軽にご質問下さい出品は現状品のみです五徳は付属いたしません商品コンディションには個人差がおありだと思いますので、神経質な方の御購入はご遠慮ください商品の特性上、返品＆返金は御容赦下さいご不明な点は御購入前にご遠慮なくご質問下さい分かる範囲でお答えいたします種類···茶道具 南部鉄瓶 南部鉄器 調理器具 鉄分補給種類···茶道具