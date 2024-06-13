Alma Design アンドミー バックフリルトップス ゆったり

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AlmaDesignのバックフリルトップスですストレッチが効いたサラッとしたフレアな着心地で、バックフリルがとってもかわいいです後ろ下がりデザインなので横からのシルエットがとってもかわいいですフェミニンなスカートと合わせるとかわいいですが、デニムスカートと合わせると綺麗めカジュアルになりとってもかわいいです★153cmのM女性で、前丈は足の付け根くらいで後丈はヒップ半分くらいでゆったり着れますcolor/黒size/M…Lくらいの方まで着用していただけるかなと思いますが↓の採寸をお手持ちのお洋服で測って参考にしてください♪平置きで前丈59cm後丈65cm/身幅53cmほどお値下げ不可らくらく↔ゆうゆう変更あり★トルソーはLサイズです(胸囲87cm/ウエスト70cm/ヒップ90cm)出品しているEVISU、ロデオクラウンズ、センソユニコ、LEVI’S、ナナナナサーカ、ミカーレミカーレ、CANDYSTRIPPER、adidas、ヒステリックグラマー、REASON、シスタージェーン、ゴーストオブハーレム、Desigual、エルロデオ、narcissus、DIESEL、ロリータジーンズ、ZARAなどの個性的なデニムはユーズド加工、ヴィンテージ加工のお品です。ご理解お願いいたします◡̈♥