537 【ノーリメイク/オリジナル】MIRACLE ペンダント

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商品詳細
ぶろちこと申します(•̤ᴗ•̤)サイトで購入したもの、譲り受けたも等々…趣味で集めたブローチが増えてきましたので気に入った方にお譲りしたくmyコレクションを放出中です。::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::♢刻印:MIRACLE(ミラクル)♢ペンダントトップ:2.3cm✗5cm♢チェーン:約58cm♢製造:-♢素材:メタルアートガラスカボション#ヴィンテージ#Vintage#コスチュームジュエリー#CostumeJewelry#ぶろちこ全アイテム:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::その他ヴィンテージを数多く出品しております。興味をお持ちいただけた方は出品者名”ぶろちこ”をタップするか、#ぶろちこ全アイテムより出品中の全アイテムをご覧いただけます。:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::⚠️ご注意取扱アイテムは製造されてから30年以上経過したused品、もしくは長期保管のヴィンテージ品のため経年劣化によるクスミ、擦れ、傷などございます。また、掲載画像は撮影環境により実物の色合いと若干の違いが生じる場合がございます。誠に申し訳ありませんが購入後のキャンセルは出来かねます。細かい事が気になられる方はご購入お控えください。ご理解のほど宜しくお願いいたします。:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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