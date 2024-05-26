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【LOEWE】ロエベ カゴバック
商品番号 E98037042536
商品名

【LOEWE】ロエベ カゴバック
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 22,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOEWEロエベスクエアバスケットバッグスモール(ラフィア\u0026カーフ）となります。3年ほど前に購入し、2度使用いたしました。とても可愛いのですが、使う頻度が少ないため、出品させていただきます。大事に保管していたため、目立った汚れ等は見当たりません。一点後ろのショルダーストラップの下の部分が、まっすぐではなく少し曲がっております。保存時に気が付かず、折れた状態でしまっていましたためです。2枚目の写真でご確認いただければと思います。購入時のロエベの保存袋にお入れしてお送りさせていただきます。・W約26.5cm×H約20.5cm×D約10cm・ストラップ約54cm
http://narcologia.ru/goods/choice975685.html
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