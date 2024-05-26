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花井幸子 YUKIKO HANAI ユキコハナイ ハンドバッグ パールトーン加工
商品番号 X30247801892
商品名

花井幸子 YUKIKO HANAI ユキコハナイ ハンドバッグ パールトーン加工
ブランド名 ユキコハナイ
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(^^)花井幸子YUKIKOHANAIユキコハナイハンドバッグパールトーン加工和装バッグです。ベージュ地にブラックの手書き風のストライプ、時折りストライプがかすれていて、大人の粋を感じさせるハンドバッグ和装バッグです。スクエアなカタチとシルバーの留め具がエレガント、和装小物みたいですが、シンプルで品が良いので洋装、和装どちらも似合います。定価60900円（税込）恐らく未使用です。パールトーン加工済です。サイズ横幅約29㎝　縦幅約25㎝　マチ約10㎝持ち手高さ約12㎝　持ち手ぐるりと約28.5㎝（素人採寸の為多少の誤差はご容赦下さい）中は3つに別れていて、中央はファスナー、左右はそれぞれ内ポケット付き（ファスナー付き内ポケットと普通の内ポケットです）お写真13にうっすらシミ？のようなものがあります。タンスで保管していた為、タンス臭があります。気になさらない方のみよろしくお願いいたします。お茶会やお食事会など、ちょっとしたお出かけや普段のコーデのアクセントにぴったりのハンドバッグ、和装バッグでございます。素敵なコーデスタイルや訪問着に合わせて、ぜひお持ちくださいませ。★こちらは私の曽祖母（ひいおばあちゃん）が断捨離をしたいとのことで預かりました。ひいおばあちゃんは着物のお仕事をしていたので、こういった和装小物をたくさん持っています。少しずつ手放していくから手伝ってね♡と言われたので、ちょこちょこですが、ひいおばあちゃん関係のものを今後も出品いたしますので、ご興味ある方は覗きに来てくださいね。イイなぁ〜と思いましたらお値段交渉もOKですので、ぜひお気軽にお声掛けください(^^)よろしくお願いいたします♪※バッグのみ出品で撮影小物等は付きません。※使用したもの素人検品となりますので神経質な方のご購入はお控え下さい。※匿名配送で発送ですが、簡易包装でその時々での最安値での発送になりますので、折り畳んで圧縮やリサイクル袋、リサイクル段ボールを使用したりすることもございますので、ご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/marshal995080.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement124799.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect544470.html

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