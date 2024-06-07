ターコイズ　カゴバッグ

濃紺色×ターコイズシルバーチェーン付き海外の大型ショッピングモールで購入。日本で購入すると高いと思います。2回使用。ボタンを外すと貝のように中が開きます。横最長約23縦最長約14チェーン約122海外製なので一部白色あり。3枚目、4枚目参照。10枚目のテカリに見える部分は折り畳みになる部分です。購入時からのものなので私は特に気にならなかったです。ご理解ある方にお願いいたします。TOGAが好きな方カゴターコイズバスケットブルー



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