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ターコイズ　カゴバッグ
商品番号 T10829473738
商品名

ターコイズ　カゴバッグ
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

濃紺色×ターコイズシルバーチェーン付き海外の大型ショッピングモールで購入。日本で購入すると高いと思います。2回使用。ボタンを外すと貝のように中が開きます。横最長約23縦最長約14チェーン約122海外製なので一部白色あり。3枚目、4枚目参照。10枚目のテカリに見える部分は折り畳みになる部分です。購入時からのものなので私は特に気にならなかったです。ご理解ある方にお願いいたします。TOGAが好きな方カゴターコイズバスケットブルー
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