イルビゾンテ　ショルダーバッグ　黒

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商品詳細
イルビゾンテのレザーショルダーバッグです。お色はブラックです。数年前に正規店で購入しました。ほとんど使用しておらず綺麗な状態ですが、金具が経年変化で少しくすんでいます。また、当方の身長に対してショルダーの長さが長かったので、店舗で1箇所穴を増やしており、そのため最小の長さが107cmになっております。他の状態は画像で確認をお願いいたします。現在は縦14cmのものが販売されており、出品のものは廃盤かもしれません。その他のサイズ感は同じになります。こちらは定価49500円になるようです。着用イメージとして、同じでものではないですが、お写真お借りしております。出品したバッグは購入価格を失念しております。ご参考までに…縦20cm横26cmマチ8cmショルダー全長120〜130cm（107cmにも調整可能です）※素人寸法になります。北欧暮らしの道具店素材···牛革(本革)
http://narcologia.ru/goods/manufacture86841.html
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