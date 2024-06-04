タカダンス社交ダンス衣装

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商品詳細
カラー...ブラック柄・デザイン...無地袖丈...長袖スレンダーなワンピースです。背面は腰のあたりに当て布がありシースルーのレースもとても上品です。シックですが裾のフレアもとてもキレイに動きがあり、アクセサリー次第でパーティー等でご活用頂けます。生地はストレッチがきき、動きやすいです。ユーズドで自宅で保管しておりました。細かい事を気にされる方はご遠慮ください。
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