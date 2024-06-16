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ペレボルサ ショルダーバッグ
商品番号 X31445708212
商品名

ペレボルサ ショルダーバッグ
ブランド名 ペレボルサ
特別価格 税込 3,549 円
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商品詳細

新品未使用ブラック系サイズ約27✕14✕5㌢※リバーシブルの様です。自宅保管の為、神経質で無い方、気軽にコメント下さい^⁠^No.66⁠
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