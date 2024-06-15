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プリスティン　　バンダナ柄ロングシャツワンピース
商品番号 Q99393576970
商品名

プリスティン　　バンダナ柄ロングシャツワンピース
ブランド名 プリスティン
特別価格 税込 8,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20233月に出た商品です。定価　¥59,400プリスティンでは　珍しいピンクのシャツワンピース。(数量限定と聞いています。)全体にバンダナ柄。　　　　　一枚でワンピースで、、、前を開けて羽織りとしても可愛いです。　プリスティンならではの　素材の柔らかさ、軽さ、着心地。3回着用して、竹の洗剤でホームクリーニングしております。袖丈···長袖カラー···ピンク柄・デザイン···その他季節感···春、夏、冬
http://narcologia.ru/goods/capitation875708.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy651153.html
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プリスティン　　バンダナ柄ロングシャツワンピース
バンダナプリント ロングシャツワンピース

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