20233月に出た商品です。定価 ¥59,400プリスティンでは 珍しいピンクのシャツワンピース。(数量限定と聞いています。)全体にバンダナ柄。 一枚でワンピースで、、、前を開けて羽織りとしても可愛いです。 プリスティンならではの 素材の柔らかさ、軽さ、着心地。3回着用して、竹の洗剤でホームクリーニングしております。袖丈···長袖カラー···ピンク柄・デザイン···その他季節感···春、夏、冬



バンダナプリント ロングシャツワンピース



バンダナプリント ロングシャツワンピース(グレー): 【レディース ...



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プリスティン バンダナ柄ロングシャツワンピース 【最安値挑戦 ...



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