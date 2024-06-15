pt900 本真珠ダイヤモンドリング

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商品詳細
カラー···ホワイト材質···プラチナ装飾···パールホワイト系（クリーム色）の本真珠の指輪になります。8ミリ珠に2連の取り巻きメレダイヤモンドが素敵です。リングに使用している真珠ですので成長模様も少ないかと思います。数回程度の使用で、お品も綺麗かと思います。質問や、お写真の追加等、お気軽にお声掛け下さいね。真珠珠８ミリサイズ 11号ダイヤモンド 0.23カラット素材 pt900重さ4.2グラム（家庭用計り）付属品なし
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http://narcologia.ru/goods/cowpox774839.html
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