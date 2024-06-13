アーペーセー　カットソー　サマーニット　ダークグレー　APC

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ご覧いただきありがとうございます♡APCのサマーニットです。黒に近いグレーで合わせやすいお色です少しシャリ感のある素材で涼し気ですゆったりめのつくりで着心地がいいですパンツにもスカートにも合わせやすいデザイン上品なシルエット10回程度の使用で目立つ傷や汚れはありません。定価2.5万円ほど。以下、平置き、実寸です。着丈:60cm袖丈:20cmバスト:45cm保管時のシワ、折ジワはご容赦ください。写真に写らない程度の汚れがある場合があります。紛失、破損の責任はおえませんのでご了承ください。自宅保管ですので、ご理解いただける方のみ、よろしくお願いします。神経質な方はご遠慮ください。