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ヴィンテージ柄シャツ
商品番号 N18238223299
商品名

ヴィンテージ柄シャツ
ブランド名 ジャンティーク
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック柄・デザイン···モザイク季節感···春、夏、秋、冬80年代後半の少しサイケな柄シャツ。デニムなどシンプルな物に一枚羽織るだけで様になります。サイズは女性であればMサイズに近いサイズ感です。サイズ着丈58cバスト98cテイスト・シーン···カジュアル色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···総柄
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